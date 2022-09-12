Seyir halindeki motosiklet sürücüsüne kurşun yağdırarak ölümüne sebep olan sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, tahrik indirimi uyguladığı sanığı, 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Eyüpsultan’da Ulaş Keleş, Servan Turan ve Emrah Başer'in seyir halinde içinde bulunduğu araçtan, motosiklet kullanan Şahin Akpınar'a doğru ateş açıldı.

Akpınar, açılan ateş sonucu yaralanarak motosikletten düştü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamera görüntüleri de iddianamede yer aldı

4 Kasım 2020 gecesi meydana gelen silahlı saldırı sonrası Ulaş Keleş tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kamera kaydı görüntülerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin içinde bulundukları aracın, maktulün kullandığı motosiklete yaklaştığının görüldüğü ve tanıkların beyanlarını doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

Müebbet isteniyordu

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ulaş Keleş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle, şüpheli Servan Turan ile Emrah Başer hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Eyüpsultan’da kurşun yağdıran sanığa 19 yıl hapis cezası ViDEO

Karar duruşması

Şahin Akpınar'a kurşun yağdıran sanık Ulaş Keleş ile 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktul Şahin Akpınar'ın ailesi ve avukatları Ahmet Serhat Seyhan, sanık avukatı ile birlikte hazır bulundu.

14 el sıktı, aile en ağır cezayı istedi

Tutuklu sanık Ulaş Keleş ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada konuşan maktulün ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müştekilerin avukatı Ahmet Serhat Seyhan ise sanık Ulaş Keleş’in 14 el ateş ettiğinin öldürme kastı olduğunu gösterdiğini belirterek, verilecek cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Beraat talep etti

Sanık avukatı ise müvekkilinin maktul Akpınar’a doğru ateş ettiğine dair dosyada hiçbir delil bulunmadığı, tarafların tanışıklığının olmadığını, bu nedenle öldürme kastının olamayacağını söyleyerek beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Ulaş Keleş de, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tahrik indirimi uygulandı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ulaş Keleş’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 18 yıla düşürdü.

19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme ayrıca, sanık Keleş’i ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İHA’nın haberine göre toplamda 2 suçtan 19 yıl hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Diğer sanıklara da ceza

Sanıklar Servan Turan ve Emrah Başer'in üzerlerine atılı 'suçu bildirmeme' suçunun ön ödemeli suçlardan olduğu ve sanıkların ihtarda belirtilen miktarı ödediği gerekçesiyle haklarındaki suçlamanın düşürülmesine hükmeden mahkeme, sanık Turan’ın ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası almasına karar verdi.