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Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar

Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar

Sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs, o sırada yoldan geçen Songül T. ile Selami U.’nun da yaralanmasına neden oldu. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.