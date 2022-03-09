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    Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar

    Sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs, o sırada yoldan geçen Songül T. ile Selami U.’nun da yaralanmasına neden oldu. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 11:33
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    Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, kaldırımda yürüyen İlkay B., aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Otomobilden İlkay B.'ye ateş açan şüpheliler, bu sırada yolda yürüyen Songül T. ile Selami U.'nun da yaralanmasına neden odu.

    Silahlı saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansa alınarak hastanelere kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKELERİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

    Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar #1

    Eyüpsultan’da sokakta silahlı saldırı: Yolda yürüyenleri de yaraladılar #2

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