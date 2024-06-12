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Ezgi Mola'ya bir Musa Orhan cezası daha

Ezgi Mola'ya bir Musa Orhan cezası daha Oyuncu Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in (18) mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a (26) karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza almasının ardından manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.