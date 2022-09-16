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    Fatih'te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık

    Kavga ediyormuş gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşın cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çalan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 16.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 10:44
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    Fatih'te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık

    İstanbul’un Fatih ilçesi Beyazıt Mahallesi’ndeki döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı.

    Kavga ederken turistin üstüne doğru giden şüpheliler, ‘tantanacılık’ yöntemiyle cebindeki 7 bin 500 doları çaldı.

    Esnaf birini yakaladı

    Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken, turist adam cüzdanının çalındığını fark etti.

    Hırsızlığı fark eden cadde esnafı da, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı.

    Yakaladıkları şüpheliyi darbeden esnaf, olay yerine polis çağırdı.

    Fatih'te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık ViDEO

    O anlar kamerada

    Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

    2 Eylül günü saat 15.40’ta sıralarında yaşanan hırsızlık, caddede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Fatih te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık #1

    Fatih te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık #2

    Fatih te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık #3

    Fatih te ‘tantanacılık’ yöntemiyle hırsızlık #4


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