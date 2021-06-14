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    Fatih'te toplu taşıma araçlarında denetim

    İstanbul polisi, haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:09
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    Fatih'te toplu taşıma araçlarında denetim

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

    Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde araçlar durduruldu.

    MASKE VE MESAFE KONTROLÜ

    Ekipler, sürücülerin ve yolcuların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

    Fatih'te toplu taşıma araçlarında denetim VİDEO

    Fatih te toplu taşıma araçlarında denetim #1

    Fatih te toplu taşıma araçlarında denetim #2

    Fatih te toplu taşıma araçlarında denetim #3

    Fatih te toplu taşıma araçlarında denetim #4

    Fatih te toplu taşıma araçlarında denetim #5

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