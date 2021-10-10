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    FETÖ'den aranan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

    Hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 14:59
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    FETÖ'den aranan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

    Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan FETÖ mensubuna yönelik çalışma başlattı.

    5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2017 yılında TEM Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., Gazi Mahallesi civarında yakalandı.

    BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen şahıs cezaevine teslim edildi.

    FETÖ den aranan zanlı Afyonkarahisar da yakalandı #1

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