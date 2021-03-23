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    FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 11'i muvazzaf 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 23.03.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:19
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    FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 19 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi.

    5 İLDE GÖZALTI KARARI

    Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

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