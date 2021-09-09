13 yaşındaki kızı alıkoyduğunu itiraf eden şahsın canlı yayında tutuklanmasından saatler sonra serbest bırakılması, Fulya Öztürk'ün tepki göstermesine neden oldu.

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu programda, 13 yaşındaki kızı alıkoyduğu iddia edilen şahıs yer aldı.

Dün ekranlarda küçük kızı alıkoyduğunu itiraf eden Ali Diken, itirafı sonucunda Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İtiraf üzerine gözaltına alınan Ali'nin ertesi gün tekrar yayına katılması ise görenleri şaşkına çevirdi.

"SENİN BURADA OLMAMAN GEREKİYORDU"

Gece 01.00 sıralarında Ali'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Fulya Öztürk, "Bakın dün ne olmuştu? Bugün stüdyoda kim var? Ne oldu, niye stüdyoda diyorsunuz değil mi şimdi... Dün kelepçelenmişti. Gözaltına alınmıştı. Ekipler gelip götürmüştü. Akşam serbest bırakıldı. Ben açık söyleyeyim sinirlendim. Senin burada olmaman gerekiyordu. Sizin sesinizden ben dün dakikalarca yayın yapamadım. Sen kendini yere atmışsın, kardeşin Serpil yumruklamışsın onu bunu." dedi.

Fulya Öztürk'ten, 13 yaşındaki kızı alıkoyan şahsın serbest bırakılmasına tepki VİDEO



"SEN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZECEKSİN, SUÇ DEĞİL Mİ?"

Fulya Öztürk, açıklamalarını şu sözlerle devam ettirdi:

"Ali gözaltına alındı tamam iyi güzel. Neden serbest bırakıldı? Bu Ali burada itirafta bulundu. Ben alıkoydum 13 yaşındaki Deniz'i dedi. İtirafta bulundu. İhbarı dinleyip alıp götürdünüz. Birkaç saat sonra gece 01.00 gibi bırakıldı.

Sen iki kere bu kızı alıkoydun ve sen elini kolunu sallayarak gezeceksin. Burada itiraf etin yahu söyledin bu suç değil mi?"