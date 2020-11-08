Gamze Pala’nın katili hakim karşısına çıktı: Psikolojik sorunlarım var

Rize’de Gamze Pala’yı vahşice öldüren Savaş Dalançıkar'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istedi.

Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala’yı saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar hakim karşısına çıktı.

Çıkarıldığı Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayeti nasıl işlediğini anlatan Savaş Dalançıkar, cinayeti öncesinden tasarlamadığını ve ateş ettikten sonraki kısmı ise hatırlamadığını iddia etti.

“MÜDÜRÜ KORKUTURUM DİYE YANIMA SİLAH ALDIM”

Dalançıkar, “Meydana gelen olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim, tamamen o anda meydana gelen bir olaydır. Olay tarihinde maktulü görmek için parka gitmiştim ancak onu göremedim. Maktulü görmek için iş yerine gitmeye karar verdim ancak öğretmenevi müdüründen korktuğum için müdürü korkuturum diye yanıma bir de tabanca almıştım. Öğretmenevine gittim ancak maktul beni görünce korktu. Ben de aniden üzerimdeki tabancayla maktule ateş ettim. Olayın devamını hatırlamıyorum.” dedi.

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"ALKOLLÜYDÜM AMA ÇOK ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Olay gecesi alkollü olduğunu dile getiren Dalançıkar, kendisi adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını iddia ederek bıçağı ise bu yüzden taşıdığını dile getirdi.

Adına açılan sahte sosyal medya hesabı nedeniyle kendisini güvende hissetmediği için çift bıçak taşıdığını dile getiren Dalançıkar, “Olay tarihinde biraz alkollüydüm ancak çok fazla alkol içmemiştim. Daha önce benim adıma sahte bir Instagram hesabı açılmıştı. Kendimi güvende hissetmediğim için olayda kullandığım bıçak ile diğer küçük bıçağı her zaman yanımda taşıyordum. Zaten bir tanesi küçük meyve bıçağıdır, yalnızca tabancayı yanıma aldım ve olay yerine gittim. Tabancanın namlusuna mermiyi ne zaman sürdüğümü hatırlamıyorum. Ayrıca olay günü arkadaşlarım öğretmenevine kömür taşmaya gitmişlerdi, ben de maktulün yüzünü görürüm diye öğretmenevine gittim ancak içeriye girmedim. Maktulü de görememiştim. Daha sonra yeniden görmek için öğretmenevine gittim ve olay meydana geldi.” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK SORUMLARIM VAR”

“İçeriye girdiğimde yalnızca Gamze diye seslendiğimi hatırlıyorum.“ diyen Dalançıkar, şöyle devam etti:

“Olayın devamını hatırlamıyorum. Ayrıca ben maktulün resmini sürekli yanımda taşıyordum, fotoğrafçıya söyledim, benim resmim ile maktulün resmini birleştirdiler. Olaydan pişmanım, maktulün ailesinden özür diliyorum. Olay anında kendimi kaybetmiştim. Bu nedenle tam olarak hatırlamıyorum, benim psikolojik sorunlarım vardır. Pişmanım. Ben olay günü maktulün öğretmenevinde olduğunu bilmiyordum. Mesai saatleri değişiyordu.”





"KAÇ EL ATEŞ ETLİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Tabancayı cinayeti işlediği günden çok önce düğünlerde ateş etmek için aldığını söyleyen katil Dalançıkar “Öğretmenevine gittiğimde maktul beni görünce kaçtı, ben de kendimi kaybettim, kaç el ateş etliğimi hatırlamıyorum, ayrıca tabancanın tutukluluk yapıp yapmadığını, devamında bıçakla gerçekleştirdiğim eylemi hatırlamıyorum, kendimi zaten kaybetmiştim.” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Olaydan sonra kendine ateş etmeyi düşündüğünü, hatta cezaevinde tutuklu olduğu süre içerisinde de intihara kalkıştığını sözlerine ekleyen sanık “Ayrıca ben olay yerinde kendime de ateş edecektim, intihar edecektim, hatta cezaevinde de birkaç defa intihara kalkıştım, ancak ölmedim.” dedi.

"MESAJ GÖNDERDİM AMA O CEVAP VERMEDİ"

Dosya içerisinde bulunan Facebook Messenger sohbet kayıtları okununca mesajları kendisinin attığını dile getiren Dalançıkar “Söz konusu mesajları maktul Gamze'ye ben gönderdim ancak bu mesajların hiçbirisine maktul cevap yazmıyordu.” şeklinde konuştu.

AVUKAT SAĞLIK RAPORU İSTEDİ

Savaş Dalançıkar’ın avukatı ise akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, mahkeme heyetinden sağlık raporu alınmasını istedi.

Sanık avukatı, “Müvekkil daha önce Rize Devlet Hastanesi'nde akıl sağlığı tedavisi görmüştür, buna ilişkin belgeler temin edilerek müvekkilin TCK'nin 32. Maddesi kapsamında sağlık raporu aldırılsın.” dedi.

Davaya müdahil olmak isteyen Gamze Pala’nın ablası Tülay Pala de “Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Ben meydana gelen olayı sonradan öğrendim, ayrıca annem ve maktul ile birlikte aynı evde yaşıyorduk. Eğer sanık ile bir ilişkisi olsaydı bana anlatırdı, zaten sanıkla herhangi bir işi olmaz.” ifadelerini kullandı.

"OLAY TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞ EN VAHŞİ KADIN CİNAYETİ"

Abla Tülay Pala’nın avukatı Yunus Çoruh ise cinayetin Türkiye’deki en vahşi kadın cinayeti olaylarından biri olduğunu dile getirerek “Şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Ayrıca meydana gelen cinayet olayı, Türkiye'de yaşanmış en vahşi kadın cinayeti olaylarından bir tanesidir, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin, akıl sağlığı hususunda daha önce dosya arasında birtakım belgeler vardır. Sanığın tedavi görmediği açıktır.” dedi.

"EYLEMLERİNİ TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SABİTTİR"

Gamze Pala’nın diğer ablası Kudret Pala’nın avukatı Serkan Ellialtı da Dalançıkar’ın cinayeti planlayarak yaptığının sabit olduğunu fakat suçtan kurtulmak için olayı hatırlamadığını söylediğini dile getirerek “Olayın meydana geliş şekline ilişkin sanık kollukta detaylı beyanlarda bulunduğu halde mahkemede suçtan kurtulmaya yönelik birtakım kısımları hatırlamadığını ifade etmektedir. Bu beyanlarına itibar edilemez. Ayrıca sanığın eylemlerini tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirdiği sabittir. Zira olayın meydana geldiği tarihte saat 21:00 sıralarında olay mahallindeki tüm iş yerleri kapanmış, yalnızca olay saati olan 22:30 sıralarında öğretmenevi açıktır. Işıklar yanık olduğu için gerek parktan gerekse caddeden resepsiyonda çalışmakta olan maktul açıkça görülmektedir. Sanık bu hususlar da değerlendirilerek, cezalandırılsın.” şeklinde konuştu.

DURUŞMA 4 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Savcı, sanık hakkında Rize Devlet Hastanesi'ne müzekkere yapılarak sanığın tedavi görüp görmediği ve tedavi görmüşse tedavi evraklarının istenilmesini ve tedavi evraklarının gelmesi akabinde sanık hakkında üzerine atılı suçtan TCK'nın 32/1-2 maddesi kapsamında akıl hastalığının bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılması için talepte bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalançıkar’ın tutuklu yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2021 tarihine erteledi.

HASTANE İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu süre içerisinde de Dalançıkar’ın cezai ehliyeti olup olmadığı yönünde suç tarihi itibariyle "tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme, kasten öldürme" suçları yönünden CMK’nın 74/1 maddesi uyarınca 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Öte yandan heyet sanığın geçmişte Rize Devlet Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gördüğünü beyan etmesi nedeniyle tedavi evraklarının celbi için hastane ile görüşülmesine de karar verdi.