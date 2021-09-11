Gaziantep'deki kazada, polis ve kardeşi vefat etti

Gaziantep'deki kazada, polis ve kardeşi vefat etti

Otoyolda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Denizli'de görev yapan polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.





POLİS MEMURU VE KARDEŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DENİZLİ'DE GÖREV YAPTIĞI BELİRLENDİ

Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



