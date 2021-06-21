Gaziantep'te annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Annesi emzirdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 11 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Gaziantep’te yaşayan Hibe Kaymaz, dün akşam 11 aylık bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı.

Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.