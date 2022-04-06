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- Gaziantep'te arabaların lastiklerini kesen çocuklar yakalandı
Gaziantep'te arabaların lastiklerini kesen çocuklar yakalandı
Park halindeki 7 otomobilin lastiklerini kesen ve polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen 18 yaşından küçük 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 06.04.2022 - 14:53
Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde 3 şüpheliden biri, eline aldığı kesici aletle sokakta bulunan park halindeki arabaların lastiklerini kesti.
7 otomobile zarar veren şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise ihbarda bulundu.
7 aracın lastiklerini kestiler
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
3 şüpheli yakalandı
18 yaşından küçük olduğu bildirilen 3 şüpheli yakalanarak, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.