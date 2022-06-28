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    Gaziantep’te evde rehine krizi: 2 saatte ikna oldu

    Eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alan Irak uyruklu şahıs, polis ekiplerinin 2 saat süren çabasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı.
    • 28.06.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:22
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    Gaziantep’te evde rehine krizi: 2 saatte ikna oldu

    Gaziantep’in İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Irak uyruklu Rami Arap, dün akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle evde bulunan eşi ve 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin aldı.

    Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Arap'ın, eşi ile çocuklarını rehin aldığını fark eden komşuları, durumu 112’ye bildirdi.

    Önlem alındı, ikna çabaları başladı

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler çevrede önlem alırken polisler, Rami Arap'ı ikna etmek için çalışma başlattı.

    Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs teslim oldu VİDEO

    Bir türlü ikna edemediler

    Zaman zaman elindeki tüfeği çenesine dayayıp, bıçağı etrafa savuran Rami Arap'ı tercüman aracılığıyla ikna etmeye çalışan polisler, olumsuz yanıt aldı.

    Bu sırada İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da olay yerine gelerek tercüman aracılığı ile Arap'a tüfek ve bıçağını bırakması çağrısı yaptı.

    Gaziantep’te evde rehine krizi: 2 saatte ikna oldu #1

    2 saat sonra teslim oldu

    2 saati aşkın süren çalışmanın ardından ikna olan Rami Arap, elindeki tüfek ve bıçağı polislere teslim etti.

    Eve giren polisler, rehin alınan anne ve 2 çocuğunu dışarı çıkarıp, olayı duyarak gelen yakınlarına teslim etti.

    Gaziantep’te evde rehine krizi: 2 saatte ikna oldu #2

    Hastaneye götürüldü

    DHA’nın haberine göre evden çıkarılan Arap ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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