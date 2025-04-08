Gaziantep'te evlilikte 41 yılı dolduran çiftler, umre için başvuruyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Ramazan Bayramı öncesinde müjdesini verdiği kutsal yolculuk projesi, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Umreye katılmak isteyen çiftler, belediye hizmet binasında kurulan Umre Masası’na akın etti. Aile birliğini güçlendirmek ve manevi değerlere katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje, uzun soluklu evliliklere özel bir manevi yolculuk imkânı sunuyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Şehreküstü semtinde yaşayan Halil Baloğlu, Başkan Fatma Şahin’in umre projesinin müjdesini yakınlarından duyduğunu belirterek, "Ben de geldim başvurdum. Buradaki arkadaşlar bana yardımcı oldular. Çok memnunum. İnşallah bizlere çıkar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şimdiden çok sevinçliyim. Sevinci kalbime, ruhuma işledi. İnşallah gidersem daha iyi olur" dedi.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Yahya Korkmaz ise umre masasında yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Vermiş olduğu hizmetten çok memnunuz. Allah devamını getirmeyi nasip etsin. Böyle hayırlı hizmetlerin devamını bekleriz. 43 yıllık evliyim. Daha önce umreye gitmedim. Allah kısmet ederse Fatma Şahin sayesinde gideceğim" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BİZE ÇIKAR"

45 yıldır evli olan Ali Küpeli de, "Allah Fatma Şahin’den razı olsun. Görevinde her daim üstün başarı diliyorum. İsterim ki tüm belediye başkanlarımız bu işlerden faydalansın. Ne mutlu bizlere. İnşallah bize çıkar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.