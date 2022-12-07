Gaziantep’te freni boşalan kamyonet çocukları ezdi

Freni boşalan kömür yüklü kamyonet, iki çocuk ile bir kadını ezdi. Feci kazada çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Polis, kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta seyir halinde olan kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu.

Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

10 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü

Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad Hilal (38) ve 22 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı.

Diğer çocuğun durumu kritik

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Acılı babayı, komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı

10 yaşındaki Abdülkerim’in cansız bedeni, olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve gözyaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Geniş çaplı soruşturma açıldı

Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine feryat etti.

İHA’nın haberine göre feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.