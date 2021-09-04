Gaziantep'te gardırobun altında kalarak hayatını kaybetti

Evde üzerine ahşap gardırop düşen 6 yaşındaki Mustafa Polat, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi’nde, Özgür-Zeynep Polat çifti yeni taşındıkları evde eşyaları yerleştirirken, oyun oynanan oğulları Mustafa'nın üzerine ahşap gardırop devrildi.

Gardırobun altında kalan oğlunun çığlıklarını duyan annesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. Bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak olan Mustafa'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Mustafa'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.