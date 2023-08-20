Gaziantep'te iş makinası, yıkımı yapılan binanın altında kaldı

DHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti.
11 ilde yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Aynı zamanda deprem bölgelerindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.
İş makinesi enkaz altında kaldı
Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.
Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
Ekipler müdahale etti
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.