Gaziantep'te iş makinası, yıkımı yapılan binanın altında kaldı
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Aynı zamanda bölgelerindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.

İş makinesi enkaz altında kaldı

Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.

Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; operatörü enkaz altında kaldı.

Ekipler müdahale etti

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı #1
Gaziantep'te iş makinası, yıkımı yapılan binanın altında kaldı