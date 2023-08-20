Gaziantep'te iş makinası, yıkımı yapılan binanın altında kaldı Üniversite Bulvarı'ndaki ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım esnasında bir anda çöken bina, iş makinesini enkaz altına bıraktı.

DHA Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda deprem bölgelerindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. İş makinesi enkaz altında kaldı Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Ekipler müdahale etti Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.