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    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı

    Kız alıp verme yüzünden çıktığı ileri sürülen, akrabalar arasındaki; silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 16:57
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    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde, husumetli olan akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    İddiaya göre; tartışmanın kısa sürede büyümesi ile birbirlerine; silah, bıçak ve sopalarla saldıran aileler, ortalığı savaş alanına çevirdi.

    3 kişi yaralandı

    Kavganın arasında kalanlar ise saçmaların hedefi haline geldi.

    Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla husumetli iki aile ayrıldı.

    Yaralılar sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı #1

    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı #2

    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı #3

    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı #4

    Gaziantep’te kız alıp verme kavgası: 3 yaralı #5


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