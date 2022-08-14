Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.401
0.04%
BTXN Coin
6.46
-4.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Gaziantep'te nehre girerek batan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

    Fırat Nehri'ne giden 5 arkadaşın girdiği su birikintisi felakete neden oldu. Suya batan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.
    • 14.08.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te nehre girerek batan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Saray Mahallesi yakınlarında ilerleyen 5 arkadaş, suya girmek istedi.

    Fırat Nehri kıyısına giden arkadaşlar nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzmeye başladı.

    2 kişi suya battı

    Bu esnada, yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu.

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma, itfaiye, ambulans, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri arama çalışmalarına başladı.

    Cesetleri çıkarıldı

    Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler morga kaldırıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı
    İç Haber

    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?
    Yaşam

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?

    Görüş Bildir