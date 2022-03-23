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    Gaziantep'te ölümlü kaza kamerada

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yön levhasına çarptı ve feci kazada hayatını kaybetti. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:08
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    Gaziantep'te ölümlü kaza kamerada

    Nizip’ten Gaziantep şehir merkezine seyir halinde olan Adem E. (29) idaresindeki 27 AAD 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şehitkamil ilçesi GATEM Köprülü Kavşağı'nda yolu ikiye ayıran yön levhasına çarptı.

    19 Mart Cumartesi günü akşam saatlerine doğru meydana gelen kaza sonrası genç sürücü hayatını kaybetti.

    FECİ KAZA KAMERADA

    O feci anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kavşaktaki yön levhasına çarpması, çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönmesi yer aldı.

    Gaziantep'te ölümlü kaza kamerada VİDEO

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep te ölümlü kaza kamerada #1

    Gaziantep te ölümlü kaza kamerada #2

    Gaziantep te ölümlü kaza kamerada #3

    Gaziantep te ölümlü kaza kamerada #4

    Gaziantep te ölümlü kaza kamerada #5


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