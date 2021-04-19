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    Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 08:20
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    Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı

    Gaziantep’in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

    ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunda tutuklandı.

    Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep te PKK ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı #1

    Gaziantep te PKK ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı #2

    Gaziantep te PKK ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı #3

    Gaziantep te PKK ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı #4

    Gaziantep te PKK ya operasyon: 1 örgüt üyesi tutuklandı #5

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