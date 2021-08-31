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Gaziantep'te sahte kimlikli dolandırıcı yakalandı

Gaziantep'te sahte kimlikli dolandırıcı yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, 500 bin lira değerindeki altın ve dövizi alamadan yakalandı. Dolandırıcının üzerinden sahte polis ve MİT kimliği çıktı.