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    Gaziantep'te sahte kimlikli dolandırıcı yakalandı

    Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, 500 bin lira değerindeki altın ve dövizi alamadan yakalandı. Dolandırıcının üzerinden sahte polis ve MİT kimliği çıktı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 08:14
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    Gaziantep'te sahte kimlikli dolandırıcı yakalandı

    Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi.

    İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti.

    Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı.

    ÜZERİNDEN SAHTE POLİS VE MİT KİMLİĞİ ÇIKTI

    Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı.

    Gaziantep'te sahte kimlikli dolandırıcı yakalandı ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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