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    Gaziantep'te seyir halindeki araç alev aldı

    Nizip ilçesine girişteyken seyir halindeki araç bilinmeyen nedenle cayır cayır yandı. Ekipler yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 11:02
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    Gaziantep'te seyir halindeki araç alev aldı

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde Şahin Dikici kontrolündeki 06 M 3185 plakalı otomobil, ilçesi girişinde seyir halindeyken alev aldı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

    ULAŞIM TEK YÖNDEN DEVAM ETTİ

    Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek yönden sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Gaziantep te seyir halindeki araç alev aldı #1

    Gaziantep te seyir halindeki araç alev aldı #2

    Gaziantep te seyir halindeki araç alev aldı #3


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