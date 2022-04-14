Tarihi evlerin bulunduğu alandaki 100 yıllık taş binanın hırsızlardan korunması için briketten duvar inşa edildi.

Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların önlenmesi için briket duvar örülerek kapatıldı.

Son dönemlerde hırsızların mesken belirlediği tarihi alanların soyulmaması için vatandaşlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

Özellikle kapı, musluk gibi hurdacılara satılarak elden çıkarılabilecek cisimler, hırsızlar tarafından çalınıyor.

Briket duvar örmek zorunda kaldılar

Gaziantep'in kent merkezinde bulunan tarihi Bey Mahallesi'nde de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı harekete geçildi.

Mahallede kapı, pencere demirleri ve bina içerisindeki malzemelerin çalınmasına karşı ev sahipleri briketle önlem almak zorunda kaldı.

Kapısından musluğuna kadar, her şeyi çalındı

Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.

Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.

"Tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı"

Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi. Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı." dedi.

Gaziantep'te tarihi taş binanın soyulmaması için briket örüldü VİDEO



Mahalleli hırsızlıklardan endişeli

Bey Mahallesi'nde yaşayanlar, son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle endişelendiklerini dile getirdi.

Hırsızların yanı sıra madde bağımlılarının, kimsenin yaşamadığı evlerde yangın çıkardığını anlatan mahalleli, sahipsiz evlerin hırsızların uğrak yeri olduğunu, bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırılarak, tarihi yapıların korunmasını istediklerini söyledi.





























