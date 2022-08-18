Gaziantep’te damadını öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı

Damadını öldüren öfkeli kayınpederin jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı. Kızını bir haftadır fuhuş yapmaya zorladığını iddia eden şahıs damadının kendisinden 5 bin lira para talep ettiğini söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan İsmail Demir'in damadığını öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail D. arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Ağbaş, motosikletine binerek mahalleden uzaklaştı.

Aracıyla arkadan çarptı

Arabasına damadını takibe alan öfkeli kayınpederin ardından, Ağbaş’ın eşi Gönül Ağbaş ile kardeşi Beyhan Demir de ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

Beyhan Demir'in kontrolündeki araç, yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş’a arkadan çarptı.

Damadını av tüfeğiyle vurdu

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı.

Olayı gören İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti ve damadına üst üste ateş etti.

Gözaltına alındılar

Ardından kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

Damat olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İsmail Demir ile ona yardım eden kızı Gönül Ağbaş ile oğlu Beyhan Demir’i yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

Maktul Ağbaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, hakkında uyuşturucu kullanma, adam yaralama ve tehditten çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan İsmail Demir ile oğlu Beyhan Demir’in jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı.

Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu VİDEO



"Kızını fuhuşta çalıştırırım"

İHA'nın aktarımına göre; damadının kızını bir haftadır fuhuş yapmaya zorladığını iddia eden Demir, Halil Ağbaş'ın kendisini tehdit ederek 5 bin lira para talep ettiğini söyledi.

Baba Demir parayı vermeyi kabul etmeyince damadının kendisine, “O zaman ben de kızını fuhuşta çalıştırıp ayda 20 bin lira kazanırım” dediğini iddia etti.

"Oğlumun aracının motosiklete çarptığını gördüm"

Demir, “15 ve 17 Ağustos’ta Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Kızım da 16 Ağustos akşamı Düztepe Polis Merkezine gidip eşinden şikayetçi olmuş. Sabaha kadar karakolda kalmış. Kızım sabah bana ağabeyi ile köye gideceğini söyledi. Ben de onların arkasından yola çıktım. Yolda giderken oğlumun aracının motosiklete çarptığını gördüm. Ben olayı anlamaya çalışırken oğlum, ‘Baba, Halil seni öldürmeye gelmiş’ dedi. O sıra Halil’in elini beline attığını görünce kendimi savunmak için birkaç el ateş ettim” ifadelerini kullandı.

"Kız kardeşim sinir krizi geçirip bayıldı"

Kayınbirader Beyhan Demir ise jandarmada verdiği ifadede eniştesi Halil Ağbaş’ın babasının mahalledeki evine giderek annesine hakaretler ettiğini söyledi. Demir, “Ben arabayı sol şeride geçirip, kazadan kurtulmak istedim. O da sola şeride geçince kaza yaptık. Jandarma ve ambulansı arayıp yere düşen enişteme yardım ettim. Olayı telefonda babama anlatırken kız kardeşim sinir krizi geçirip bayıldı. Babam da kız kardeşimi öyle görünce bir şey olduğunu düşünerek araçtan av tüfeğiyle indi. O sırada babama bir şeyler söyleyen Halil, elini beline attı. Babam da onu görünce tüfeğiyle ateş etti” dedi.

"2 defa suç duyurusunda bulundu

Yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaparak olayın planlı gerçekleşmediğini savunan Avukat Ramazan Hakan Urul, "İsmail Demir, kızını fuhşa zorlamasından dolayı Ağbaş hakkında 2 defa suç duyurusunda bulundu. Hatta müvekkilimin kızı Gönül Ağbaş, Düztepe Polis Merkezine giderek fuhşa zorlandığı iddiasıyla olaydan önce aynı gün içerisinde şikayetçi olmuştur. Maktul Ağbaş, şikayet edildiği için köye müvekkillerimi öldürmeye geliyor. Her şeyden habersiz bir şekilde kızını ve evladını alarak köyüne giden müvekkilimin cinayeti planlamadığı aşikardır. Maktul, müvekkillerimin üzerine motosikleti sürerek kazaya sebebiyet veriyor. Cinayetin planlı olduğu şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verdi.