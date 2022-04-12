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    Gaziantep'teki nefes borusuna ceviz kaçan Ufuk, hayatını kaybetti

    2,5 yaşındaki Metin Ufuk, yediği ceviz parçalarının soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 12.04.2022 - 11:43
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    Gaziantep'teki nefes borusuna ceviz kaçan Ufuk, hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan bir binada yaşayan 2,5 yaşındaki Metin Ufuk, annesi ve kardeşiyle birlikteyken evde ceviz yemeye başladı.

    Küçük çocuk, ceviz yediği esnada bir anda soluk borusu tıkandı.

    Ceviz nefes borusuna kaçtı

    İHA'nın haberine göre; Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Metin, özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Hastanede uzun süre müdahale edilen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

    Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep teki nefes borusuna ceviz kaçan Ufuk, hayatını kaybetti #1

    Gaziantep teki nefes borusuna ceviz kaçan Ufuk, hayatını kaybetti #2


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