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    Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı

    Kaldırımda park halindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:49
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    Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı

    25 Mart günü İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi’ndeki kaldırımda park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsız, çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

    ÇALIP, KAÇTI

    Herhangi bir kilit veya bağlantı noktası olmadığını fark eden hırsız, daha sonra motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı ViDEO

    Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı #1


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