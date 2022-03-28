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Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı
Kaldırımda park halindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 28.03.2022 - 09:22
- Güncelleme : 28.03.2022 - 09:49
25 Mart günü İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi’ndeki kaldırımda park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsız, çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti.
ÇALIP, KAÇTI
Herhangi bir kilit veya bağlantı noktası olmadığını fark eden hırsız, daha sonra motosikleti çalarak kayıplara karıştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziosmanpaşa’da motosikleti çalıp, kaçtı ViDEO