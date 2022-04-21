Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı

Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine, sabah saatlerinde bir kadın tarafından bırakıldığı tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İstanbul Gaziosmanpa'da Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi önünde sabah saatlerinde patlama yaşandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekibi sevk edildi.

El yapımı bomba imha edildi

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Bombayı bırakan kadın aranıyor

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin verdiği bilgiye göre, başında başörtüsü, elinde ise poşet bulunan bir kişi, binanın yan cephesine yaklaştı.

Başörtülü kişinin ayrılmasıyla aynı noktada dakikalar sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis ekipleri ise patlamanın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



"Dışarı çıktığımda kimse yoktu"

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı." ifadelerini kullandı.

TÜGVA'dan açıklama

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Saygılarımızla…" ifadeleri kullanıldı.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama VİDEO

