Genç kız sevdiği sürü köpeğin saldırısına uğradı: O anlar... Sosyal medyada video paylaşan genç kız, sahilde gördüğü köpekleri severken bir anda köpeklerin hırçınlaşmasıyla saldırıya geçtiği korku dolu anları kaydetti.

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ensonhaber.com

Bu zamana kadar yaşanan saldırılara rağmen köpek sevicileri bitmiyor...

Sokak köpeği sorunu giderek büyüyor.

Çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ve ölümüne yol açan başıboş köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Sürü halinde geziyorlar

Kırsal alanların yanı sıra şimdilerde kent merkezlerinde sıkça karşılaşılan köpekler artık sürü halinde gezerek tehlike saçıyor.

Bir yandan vatandaşlar belediyelere toplamaları konusunda çağrıda bulunurken, besleyenler de bitmiyor.

Sevdiği köpeklerin saldırısına uğradı

Sosyal medyada paylaşılan bir video da tehlikeyi bir kez daha gözler önün serdi.

Sahilde dolaşan genç bir kız, gördüğü sürü halindeki köpekleri sevmeye başladı.

Ardından köpekler hırçınlaşarak kıza saldırdı.

O anları paylaştı

Büyük korku yaşayan genç kız, kaçması durumunda yaşanacak felaketi göz önünde bulundurarak köpeklerin sakinleşmesini bekledi.

O anları kısa sürede gündem oldu.