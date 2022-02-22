Giresun'da Sıla'yı öldüren zanlı akıl sağlığı raporu için Samsun’a götürüldü

Sıla Şentürk’ü öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Adeta suç makinası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek’in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu iddia etmişti.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Gökçek’in beyanı üzerine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen karar üzerine zanlı, bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevi'nden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

KORUYUCU TULUMLA GÖTÜRÜLDÜ

Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

16 yaşındaki Sıla'nın katil zanlısı Gökçek ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“AİLESİ İLİŞKİMİZİ ÖĞRENDİ”

“Zihinsel engelli raporum var. Sıla ile 2019’da Instagram’da tanıştık. Sonra çıkmaya başladık. 2-3 kere Giresun’a geldim. Bir apart otelde Sıla ile birkaç kez buluştuk. Sonra Sıla’nın ailesi ilişkimizi öğrendi. Tanımak için beni Giresun’a çağırdılar. Sürekli erteliyordum. Ailenin bana karşı olumsuz bir tavrı olmadığını görünce evlerinde 5 gün kaldım. Uyurken ailesi telefonumu kontrol etmiş. Sıla’nın üzerinde badi tişört bulunduğu için ‘Müstehcen içerikli bu fotoğrafları nerede çektiniz?’ diye sordular.

“BABASI BABAMLA GÖRÜŞMÜŞ, BİZİ NİŞANLAMA YOLUNA GİRMİŞLER”

Aile mutaassıp olduğu için Sıla’nın bu şekilde giyinmesini yadırgadılar. Beni de yanlarına alarak Sıla’yı çocuk hastanesine muayeneye götürdüler. Ben bir fırsatını bulup Trabzon’a kaçtım. Babası bana telefon etti. Hakaret ve küfürler etmeye başladı. Beni şikâyet ettiler, tutuklandım, 35 gün cezaevinde kaldım. Sonra Sıla ve ailesi şikâyetini geri aldığı için tahliye oldum. Sıla’nın babası babamla görüşmüş ‘Bunu bir hal çaresine koyalım’ diyerek bizi nişanlama yoluna girmişler.

“SILA ‘YANINA KAÇACAĞIM’ DEDİ, ANKARA’YA GELDİ”

Ailesi evlilik ve masraflar için bizimkileri çok sıkıştırıyordu. Sonra Sıla ‘Yanına kaçacağım’ dedi, Ankara’ya geldi. Evimizde 1.5 ay kaldı. 2021’in Temmuz-Ağustos aylarında Sıla’nın ailesi ‘Gelin bu işi bitirelim, nişan yapalım. Çok zor durumdayız’ dediler. Giresun’a geldik aile arasında nişan yaptık. 2021’in Kasım ayında duruşma için Giresun’a geldim. Duruşmada ailesi benden şikâyetçi olduğunu söyledi.

“KAVGA ETMEDEN AYRILDIK”

Sıla şikâyetçi olmadı. Daha sonra Sıla ile görüştük. Benden ayrılması için baskı yapıp dövdüklerini öğrendim. 2020’nin Ocak ayında Giresun’a geldim. Sıla, ailesi zorladığı için şikâyetçi olacağını söyledi. Kavga etmeden ayrıldık. 13 Şubat’tan itibaren Sıla ile özel şifreli mesajla konuşmaya devam ettik. Bana Giresun’a gelmemi söyledi.

“ANKARA’YA KAÇMAK İÇİN PLAN YAPTIK”

Sıla bana Tiktok’tan eve gelmemi söyledi. 15 Şubat’ta sabah taksiyle Sıla’nın evine gittim. Camı açtı ben camdan ayakkabılarımla içeri girdim. Babaanne evde yoktu. Babası, annesi ve kardeşleri de yoktu. Beni sevdiğini ve bırakmak istemediğini söyledi. Ankara’ya kaçmak için plan yaptık. Sıla’nın yanından ayrıldım. Sıla bana telefonda ‘Yarın da gel’ dedi.

“AŞKIMLI- CİCİMLİ KONUŞTUĞUNU GÖRDÜM”

Sıla ile ortak Instagram hesabımızı kontrol ettiğimde Oğuz isimli bir şahsın Sıla ile ‘aşkımlı- cicimli’ konuştuğunu gördüm. Birbirlerine attıkları fotoğraflar vardı. Sinirlendim. Sıla’ya beni aldattığını söyledim. 16 Şubat’ta sabah otelden yine taksiyle Sıla’nın evinin oraya geçtim. Evin kapısı her zaman açık olurdu.

“ÖFKE KONTROL PROBLEMİM VAR”

Kapıdan girince Sıla beni karşıladı. Mesajlarını sordum. Kavga etmeye başladık. Sıla bana hakaret etti, şikâyet edeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Öfke kontrol problemim var. Bıçak Sıla’nın elindeydi. Babaannesi yukarı geldi, bizi ayırdı. Ben aşağı indim, mutfaktan meyve bıçağını aldım. Tekrar kavgaya başladık. Ne şekilde bıçakladığımı hatırlamıyorum. Aşağı indim. Elimi ve bıçağı yıkadım. Havaalanında beni yakaladılar, pişmanım.”