Giresun'da sokakta oynayan Abdulsamet maganda kurşununun hedefi oldu

Tatil için İstanbul'dan Giresun'a gelen 11 yaşındaki Abdulsamet, sokakta oyun oynadığı sırada düğün magandaları tarafından vuruldu. Küçük çocuk yoğun bakıma alınırken polis ekipleri inceleme başlattı.

Düğünlerde eğlence uğruna silah ateşleyen magandalar son bulmuyor...

Son olarak Giresun'da gerçekleşen düğünde silahlardan çıkan kurşanlar, 11 yaşındaki Abdulsamet Ceylan'a isabet etti.

Yaz tatili nedeniyle İstanbul'dan Giresun'a gelen küçük çocuk, sokakta oyun oynadığı sırada maganda kurşunlarının hedefi oldu.

Yoğun bakıma alındı

Birden kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi ve yoğun bakıma alındı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Eğlenceleri bizi mahvetti"

Oğlunun evin önünde arkadaşları ile olduğunu belirten Tuğba Ceylan, "Oğlum, arkadaşlarına 'Sırtım çok ağrıyor' diyerek yere düştü. Ben de koştum. Baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda. Evin yakınında bir düğün vardı, silahlar ateşleniyordu. Eğlenceleri bizi mahvetti. Yapmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu eğlence değil. Böyle eğlence olmaz. Havaya ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor" dedi.

"Çok acı çekiyoruz"

Oğlunun yarın doğum günü olduğunu da ifade eden Ceylan, "Oğlumun kafasına, kalbine de kurşun gelebilirdi, yapmasınlar. Çok acı çekiyoruz. Başkaları bu acıyı çekmesin" diye konuştu.

"Başka birisinin canını yakmasını istemiyorum"

DHA'nın aktarımına göre; Abdulsamet Ceylan'ın babası Savaş Ceylan, "Hastaneye götürüyorlar ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Giresun'a sevk edildi. Burada tedavisi devam ediyor. Çocuğumu kalabalık yerden, buraya 'Tatil yapsın' diye getirdim. 'Sessiz, sakin' diye getirdim. Fakat başımıza bu geldi. Yukarı mahallede düğün olduğundan bahsettiler. Kurşunun oradan gelmiş olduğunu söylediler. Tamamıyla yanlış bir şey.

Kimsenin başka birisinin canını yakmasını istemiyorum. Silah atılmasına karşıyım. Silahsızlanmak en güzeli. Silahı askerde ve sivil hayatta poligonlarda kullandım. Başka yerde kullanmadım. Kesinlikle yanlış bir şey. Çocuklar sürekli yorgun mermilerden, maganda mermilerinden canlarından oluyor ya da sakat kalıyor. Silaha karşı olanlar, tepkilerini göstersin" dedi.

Giresun'da sokakta oynayan Abdulsamet maganda kurşununun hedefi oldu VİDEO