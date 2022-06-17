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    Göçmenler Bulgar polisleri anlattı: Üzerimize köpek saldılar

    Avrupa'ya geçmeye çalışırken yakalanan göçmenler Bulgar polislerinin eşyalarını aldıklarını, üzerlerine köpek saldıklarını anlattı.
    • 17.06.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:28
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    Göçmenler Bulgar polisleri anlattı: Üzerimize köpek saldılar

    Yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmek isterken Yunan ve Bulgar polisinin kötü muamelesine maruz kalan göçmenler, dövüldükten sonra ayakkabılarının alındığını ve köpeklerle üzerlerine saldırıldığını söyledi.

    Köpekler ile korkutularak Türkiye’ye itildiklerini ifade eden Şems Aban, Bulgaristan’dan geçerek Almanya’ya çalışmak için gitmek istediğini belirtti.

    İHA’nın haberine göre; Aban yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

    “Bulgaristan ile göçmenler çok problem yaşıyor. Benim ülkemde savaş olduğu için Almanya’ya gitmek istiyorum. Benim annem, babam ve kardeşlerim var.

    “Bulgaristan askerleri ise üzerimize köpeklerini saldı”

    Onun için gidip çalışarak onlara bakmam gerekiyor. Benim memleketimde iş yok. Türkiye’yi ve jandarmayı seviyorum, Allah razı olsun. Bulgaristan askerleri ise üzerimize köpeklerini saldı.”

    Göçmenler Bulgar polisleri anlattı: Üzerimize köpek saldılar ViDEO

    Göçmenler Bulgar polisleri anlattı: Üzerimize köpek saldılar #1

    “Bulgaristan çok zalim”

    Bulgaristan sınırını geçmek üzereyken askerler tarafından yakalanan Salih Anistan, Bulgar güçlerinin kendilerine zalimlik yaptığını ifade ederek, “Bizi dövdükten sonra benim kardeşimin elbiselerini ve eşyalarını aldılar. Köpeklerini üzerimize saldılar. Daha sonra köpekler ayağımı ısırdı. Bulgaristan çok zalim.” ifadelerini kullandı.

    Göçmenler Bulgar polisleri anlattı: Üzerimize köpek saldılar #2


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