Hakkari’de, Genç Çiftçi Projesi ile arıcı oldu

Hakkari’de, Genç Çiftçi Projesi ile arıcı oldu

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu Hacer Es, Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak arıcılığa başladı. Es, kendisine verilen 46 kovanı, çalışarak 70’e çıkardı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hacer Es (30), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi’nden yararlandı.

Proje kapsamında kendisine 46 kovan verilen Es, çalışarak kovan sayısını 70’e çıkardı. Es, kovanlardan 500 kilogram bal elde etmeye başladı.

Her gün ev işlerini yaptıktan arı kovanlarının bulunduğu Karlı köyüne giden Es, bu yıl hasadın iyi geçtiğini ifade etti.

“BU ŞEKİLDE AİLEMİ GEÇİNDİRİYORUM”

Es, mezun olduktan sonra uygun bir iş bulamayınca projeden faydalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayışlarına başladım. Uygun bir iş bulamayınca da devletin sağladığı destekle arıcı olmaya karar verdim. Bu işe başladım. Bu yıl iyi verim aldım. Bu şekilde ailemi geçindiriyorum.





“BEN ARILARLA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM”

Hasadını yaptığımız petekli ve süzme balın kilosunu 120, kara kovan balının kilosunu ise 170 liradan satışa sunuyorum. 46 kovan arı ile arıcılığa başladım.

Sabah erkenden uyanıp, ev işlerimi bitirdikten sonra arıların bulunduğu alana gelip bakımlarını yapıyorum. Ben arılarla çalışmayı çok seviyorum. Şu an 70 kovanım var. Organik bal üretiyorum.





Hasadımıza başladık. Bu sene bal için güzel sezon yaşıyoruz. İstediğimiz verimi aldık. Yaklaşık 300 kiloya yakın kara kovan petek, 200 kilo süzme bal elde ettik. Umarım her sene böyle verimli olur."

Hakkari’de, Genç Çiftçi Projesi ile arıcı oldu VİDEO

