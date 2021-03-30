Hakkarili gençler, polislik sınavlarına hazırlanıyor

Spor salonunda eğitimlerini sürdüren gençler, desteklerinden dolayı Hakkari polisine teşekkür etti.

Hakkari’de polis olmak isteyen gençler, parkur sınavlarına hazırlık için İl Emniyet Müdürlüğü'nden destek istedi.

Gençlerin isteğini geri çevirmeyen Hakkari polisi, bir okulun spor salonunu düzenleyerek, iki polis antrenör yönetiminde kurs vermeye başladı.

KONDİSYON AĞIRLIKLI ANTRENMANLAR YAPILIYOR

Adaylar, koronavirüs salgını kapsamında gereken tedbirleri alıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak zorlu parkurda çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Akademisi tarafından belirlenen süre içerisinde fiziki mülakatı tamamlamak isteyen adaylar, kondisyon ağırlıklı yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Hakkarili gençler polis olmak için ter döküyor ViDEO

"YAKLAŞIK 3 AYDIR BİZİ ÇALIŞTIRIYORLAR"

Polis adayı İbrahim Özer, polislik sınavları için hazırlandığını söyledi. Özer, "Çalışacak yerimiz ve bizi çalıştıracak antrenör olmadığı için Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bizi kırmayarak yardımcı oldular.

Polis arkadaşlar yaklaşık 3 aydır bizi çalıştırıyor. Biz de elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buradan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve bizi çalıştıran polis arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.