Son yaşanan kar yağışının ardından gelen hamsi bolluğu hem vatandaşın hem balıkçıların yüzünü güldürdü. Tezgahlarda yaşanan bolluk, fiyatlara da yansıdı.

Karadeniz’e, kar yağışıyla birlikte hamsi bereketi de geldi.

İğneada açıklarından Hopa’ya kadar bölümde avlanan hamsi, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmeye devam etti.

Önceki haftalarda Gürcistan açıklarına giden ve artık Türkiye açıklarına geri dönen hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

“OLMADIĞI ZAMAN TEZGAHLARDA, BİRBİRİMİZE BAKIYORUZ”

"Hamsi bizim mutluluk kaynağımız.” diyen balıkçı Eşref Durmaz, “Hamsi şu anda İstanbul’dan geliyor İğneada Bulgar sınırından. Taze, iri hamsi. Geri dönmesi herkesten çok biz balıkçıları mutlu etti. Hamsi olmadığı zaman tezgahlarda, birbirimize bakıyoruz. Sadece Karadeniz değil, hiç kimse mutlu olmuyor. Hamsi bizim mutluluk kaynağımız.” dedi.

Hamsi geri geldi, tezgahlar şenlendi ViDEO

“TEZGAHLAR BOŞTU”

Balıkçı Durmaz, “Hamsi geçen hafta 50 TL’di, şimdi 25-30 TL aralarında seyrediyor. İstavrit 20 Karadeniz’in kuru fasulyesi. Barbun uygun, 40-50 TL. Mezgit 25 TL. Tezgahlar boştu hava muhalefetinden dolayı balık yoktu.” ifadelerini kullandı.

“TEZGAHIMIZ BOŞTU”

Balıkçı Erdoğan Doğan, hafta sonu denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadıklarını belirterek, “Bir iki gün kayıklar tekneler açılamadı kötü hava şartları nedeniyle. Hava düzeldi, vatandaşımız ucuz yesinler. Hamsinin kilosu 25 TL, istavrit 20 TL, mezgit 25 TL, has kefal 40 TL. Tezgahımız neşeli yani.” diye konuştu.