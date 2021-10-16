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    Hatay'da 287 kuş türünün olduğu bölge molozlarla çevrildi

    Milleyha Sulak Alanı'ndaki moloz ve çöp manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar büyük bir üzüntü duydu. Bölge sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 16:57
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    Hatay'da 287 kuş türünün olduğu bölge molozlarla çevrildi

    Bilim insanlarının da ilgi gösterdiği kuş cennetindeki manzara görenleri üzdü

    Hatay'ın Samandağ'da birçok kuş türünün görüldüğü Milleyha Sulak Alanı, molozlarla çevrildi.

    YENİDEN ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

    Yaban hayatını tehlikeye sokan moloz görüntüleri, belediye ekipler tarafından temizlendikten birkaç gün sonra kimliği belirsiz kişilerce yeniden çöplerle dolduruldu.

    Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, 287 kuş türüne ev sahipliği yapan bölge için çalışma başlatılmasını istiyor.

    Hatay'da 287 kuş türünün olduğu bölge molozlarla çevrildi VİDEO

    Hatay da 287 kuş türünün olduğu bölge molozlarla çevrildi #1

    "BURADA HİÇ GÖRÜLMEYEN KUŞ TÜRLERİ GÖRÜLDÜ"

    Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, "Kuş cenneti ve bitki zenginliği olarak ile tanınan bir yer çocukluğumuzdan beri bildiğimiz yer bu alanda çok bilim insanı araştırma yapmakta bitki zenginliğini tanıtmaya çalışıyor. Ancak burası yakın zamanda hem çöpleri ile hem de moloz dökülüyor. Bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Bu sahayı korumak için el birliği ile mücadele etmemiz gerekiyor.

    Burası tuzcul olarak, bitki zenginliği olarak en üst seviyede olan bir yer. Dolayısı ile hem kuş gözlemcileri hem de botonik ile uğraşan bir sürü bilim insanı bu sahaya geliyor. Burada hiç görülmeyen kuş türleri görüldü. Bu sebeple bu alanı bir bütün olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

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