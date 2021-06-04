Hatay'da 5 köpek zehirlendi

Zehirlendiği belirlenen 5 köpek, mahalle sakinleri tarafından bulundu.

Sokak hayvanlarına karşı yapılan kötü muamelenin dışında bazı kişi ya da kişiler, hayvanları zehirleyerek öldürüyor.

Hatay'ın Samandağı ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde, 5 köpeğin zehirlenmiş olduğu belirlendi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Köepkler vatandaşlar tarafından bulundu.

Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeklerin zehirlenmiş halde yerde yattığı anlar, görüntülere yansıdı.



