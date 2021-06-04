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- Hatay'da 5 köpek zehirlendi
Hatay'da 5 köpek zehirlendi
Zehirlendiği belirlenen 5 köpek, mahalle sakinleri tarafından bulundu.
- İHA
- 04.06.2021 - 09:03
- Güncelleme : 04.06.2021 - 09:27
Sokak hayvanlarına karşı yapılan kötü muamelenin dışında bazı kişi ya da kişiler, hayvanları zehirleyerek öldürüyor.
Hatay'ın Samandağı ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde, 5 köpeğin zehirlenmiş olduğu belirlendi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Köepkler vatandaşlar tarafından bulundu.
Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Köpeklerin zehirlenmiş halde yerde yattığı anlar, görüntülere yansıdı.