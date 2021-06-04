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    Hatay'da 5 köpek zehirlendi

    Zehirlendiği belirlenen 5 köpek, mahalle sakinleri tarafından bulundu.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 09:27
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    Hatay'da 5 köpek zehirlendi

    Sokak hayvanlarına karşı yapılan kötü muamelenin dışında bazı kişi ya da kişiler, hayvanları zehirleyerek öldürüyor.

    Hatay'ın Samandağı ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde, 5 köpeğin zehirlenmiş olduğu belirlendi.

    JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

    Köepkler vatandaşlar tarafından bulundu.

    Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi.

    Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

    Köpeklerin zehirlenmiş halde yerde yattığı anlar, görüntülere yansıdı.

    Hatay da 5 köpek zehirlendi #1

    Hatay da 5 köpek zehirlendi #2

    Hatay da 5 köpek zehirlendi #3

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