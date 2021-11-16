TOKİ-Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 kişi, iki koltuğu çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Hatay’da, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında, TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Hatay’da, bindikleri otobüste koltuk çaldılar VİDEO



“İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN”

Kimsenin işine yaramayacağını belirtip, koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?”