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Hatay'da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı

Hatay'da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı

Cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya kalkışan A.G. isimli şahıs, Şakir Varlıbaş tarafından yakalandı. Muhtar tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine teslim edildi ve tutuklandı.