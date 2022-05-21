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    Hatay'da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı

    Cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya kalkışan A.G. isimli şahıs, Şakir Varlıbaş tarafından yakalandı. Muhtar tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine teslim edildi ve tutuklandı.
    • 21.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 16:21
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    Hatay'da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin kubbesinde bulunan bakır kaplama söküldü.

    Kaplamanın söküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bunun akabinde olayı duyan mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, camiye geldi.

    Hırsızı suçüstü yakaladı

    DHA'nın haberine göre; kubbeye çıkan Varlıbaş, hırsızlık şüphelisi A.G. ile karşılaştı. Bakır kaplamaları söken A.G., suçüstü yakalandı.

    Çevrede toplananlar da şüphelinin kubbede bakır sökerken fotoğraflarını çekti. Kubbeden indirilen A.G., camiye gelen polise teslim edildi.

    'Hırsızlık' suçundan kaydı olan A.G., emniyete götürülerek sorguya alındı.

    Hatay'da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı VİDEO

    Hatay da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı #1

    Hatay da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı #2

    Hatay da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı #3

    Hatay da cami kubbesindeki hırsızı muhtar yakaladı #4


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