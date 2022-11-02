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    Hatay'da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi

    Psikolojik sorunları olan bir adam, eşi ve 3 çocuğunu rehin alarak yaşadıkları evi ateşe verdi. Aynı adamın 2 yıl önce de ailesini rehin aldığı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
    • 02.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:04
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    Hatay'da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi

    Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Ayhan H. (37), akşam saatlerinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi.

    Ayhan H., kapıyı da kilitlerken; eşi, balkona çıkıp yardım istedi.

    Eşi ile çocuklarını yanan evde tuttu

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler, kapı kilitli olduğu için eve giremedi.

    Polisin ve itfaiye ekiplerinin çağrılarını yanıtsız bırakan Ayhan H., ailesinin de evi terk etmesine izin vermedi.

    Hatay'da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi VİDEO

    Özel harekat kapıyı açtı

    Bu sırada alevler binayı sarmaya devam etti.

    Gözü dönmüş adamın etkisiz hale getirilmesi için bölgeye özel hareket ekipleri çağrıldı.

    Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya gelen özel harekat timi, kilitli kapıyı kırarak eve girdi.

    Hatay da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi #1

    Kelepçelenerek etkisiz hale getirildi

    Ayhan H.'nin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesiyle evde rehin tuttuğu eşi ve çocukları, ekiplerce binadan tahliye edildi.

    İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

    Hatay da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi #2

    İnceleme sürüyor

    DHA’nın haberine göre şüpheli gözaltına alınırken, eşi ve çocukları ise ambulansta muayene edildi.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Hatay da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi #3

    İki yıl önce de ailesini rehin almıştı

    Ayhan H., 3 Ekim 2020 tarihinde kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin almıştı.

    Bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları olumsuz yanıt verince, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilen Ayhan H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

    Hatay da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi #4

    Hatay da eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi #5


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