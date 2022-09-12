Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay’ın Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil, akşam saatlerinde çarpıştı.

2 kişi can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturuluyor

Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.