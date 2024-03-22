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Hatay'da silahlı saldırı: Dayı yeğen yaralandı

Hatay'da silahlı saldırı: Dayı yeğen yaralandı Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerine motosikletiyle gelerek ateş açan şahıs vatandaşlar tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edilirken, olayda yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.