İHA
Hatay'da tüfekli saldırıda 2 kişi ölümden döndü...
Dörtyol ilçesinde bulunan bir iş yerinde kimliği belirsiz bir şahıs, motosikletle iş yerine gelerek tüfekle ateş açtı.
2 kişi yaralandı
Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen silahlı saldırıda iş yeri sahibi dayı B.K. ve yanında bulunan yeğeni Y.E.K. yaralandı.
Saldırgan yakalandı
Silahlı saldırgan çevredekiler tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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