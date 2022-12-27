Hz. Muhammed'e hakaret etti: Görevsizlik kararı çıktı

Hz. Muhammed'e hakaret etti: Görevsizlik kararı çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesinde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği belirtilen öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, “görevsizlik kararı” verildi…

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret etti.

“8 yaşındaki kıza sulanan bir sübyancıydı.” şeklinde ifadeler kullanan Kutay, sözlerine itiraz eden öğrenciye de “Sen İslam’ın dayattığı zekanın ürünüsün.” diyerek karşılık verdi.

Birden fazla kişi ve kurum, suç duyurusunda bulundu

Peygamberi hedef alan sözler için Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birden fazla kişi ve kurum, suç duyurusunda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden de 2 öğrencinin şikayet dilekçesi vermesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ‘Ceza Soruşturma Usulü’ne göre Uğur Kutay’ın işlediği öne sürülen suç hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabilecek.

Üniversite Rektörlüğü soruşturma yapabilir

Yani "Son Soruşturmanın Açılıp Açılamaması" aynı kanuna göre "Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir" şeklinde yasal düzenleme bulunduğu gerekçesiyle, Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisi Üniversite Rektörlüğüne ait.

Bu sebeple Kutay hakkında “görevsizlik kararı” yazılarak, dosya Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderildi.