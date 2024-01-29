İBB'ye ait kar küreme aracı kazaya neden oldu! Taksi hurdaya döndü Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kar küreme aracı, o sırada kırmızı ışıkta geçen ticari araca çarptı.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlar, kazayla anılmaya devam ediyor.

Otobüs ve metrobüslerin ardından ise şimdi ise kar küreme aracı kazaya karıştı.

Pendik ilçesi, Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı yan yoldan karşı şeride geçmek için yeşil ışıkta hareket etti.

Yolda seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı.

Taksilerle ilgili yaşanan sorunlara da bu olayla birlikte yenisi eklenmiş oldu.

Taksi kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı...

Yolda seyir halinde olan 34 TCN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı.

Kazada taksinin içinde bulunan üç yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)