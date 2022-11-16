İETT otobüsünün kadın şoförü, yolcularla tartıştı

Bakırköy’den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden İETT otobüsünün kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasında tartışma çıktı. Sürücünün tavrı, yolcuları kızdırdı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki duraktan dün akşam saatlerinde otobüse binen çift, sürücüye ”Şirinevler’den geçer mi?” diye sordu.

Bunun üzerine yolcu çift ile otobüsün kadın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

“Cehennemin dibine gitsinler”

Tartışmanın büyümesiyle kadın sürücü, “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum?” dedi.

Kadın sürücünün sözlerine diğer yolcular da tepki gösterdi.

Durakta 15 dakika bekledi, gitmedi

Bunu gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip, ilerlemedi.

Bir süre bekleyen sürücü daha sonra ilerledi.

İETT şoförüyle gideceği durağı soran yolcu arasındaki tartışma kamerada VİDEO

Yolcular tepki amaçlı otobüsten indi

Ancak yolcular, tepki amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden otobüsten bir durak sonra indi.

Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, yolcular şoförü 153 belediye ihbar hattına şikayet etti.