İlahiyatçı Cemil Kılıç, Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde saldırıya uğradı Sosyal medya hesabından burnunun kanadığını gösteren bir fotoğraf paylaşan İlahiyatçı Cemil Kılıç, saldırıya uğradığını söyledi. Kılıç, “Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" dedi.

DHA

İlahiyatçı Cemil Kılıç, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde saldırıya uğradı.

“Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla saldırdılar” diyen Kılıç, koşarak evine sığındığını belirtti.

Başına gelenleri anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Önlem alma gereği duymadım"

Yolda yürürken yukarıda bulunan caminin önünden geçerken, biri geldi bana selam verdi, iyi niyetle yaklaştı. Ben de olumsuz bir şey düşünmedim, herhangi bir önlem alma gereği duymadım. Pek çok sefer olduğu gibi yolda görüp hal hatır soranlardan biridir diye düşündüm fakat daha sonra yaklaşıp, 'Falan kişi misiniz' diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince, saldırmaya ve slogan atmaya başladı. Bağıra bağıra slogan atınca yanına başka kişiler de gelmeye başladı.

"Slogan atıyorlardı"

Saldırı sonucu önce yere düştüm sonra ayağa kalktım. Ben de onlara karşılık vermeye çalıştım, verdim. Onlar daha kalabalıktılar. Önce saldıran tekti, sonra birkaç kişi daha geldi yanına. Saldıran kişide değil ama diğerlerinin ellerinde sopalar vardı. Ben o esnada çoğaldıkları için ister istemez eve doğru kaçtım. Kendimi eve zor atabildim. Slogan atmayı sürdürüyorlardı, ben de bunu basına duyurdum doğal olarak. Polis arkadaşlar buradalar, şikayetçi oldum.

"Aylardır tehdit ediliyordum"

"Yakın zamanda değil, aylardır tehdit ediliyordum" ifadesini kullanan Kılıç, şöyle devam etti:

Çeşitli terör örgütlerinden İBDA-C'den dahi tehdit aldım. Diğer bazı gerici gruplardan tehdit aldım. Ben yine de bu şekilde bir saldırıya cüret edebileceklerine bu kadar pervasızlık yapacaklarına ihtimal vermiyordum. Ne üzücü ki bu gerçekleşti. Bununla yalnızca bana değil, tüm topluma bir gözdağı vermek istiyorlar. Biz korkmadan çekinmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'a bir can borcumuz var, başka bir borcumuz yok.

"Sokakta sopalarla dolaşıyorlardı"

Günü geldiğinde Allah yazdığında emaneti sahibine teslim ederiz. Can korkusuyla fikirlerimizi, açıklamaktan düşüncelerimizi dile getirmekten çekinmeyiz. Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri savunmaya devam edeceğim. Tehditler karşısında asla yılmayacağım. Burada evim dördüncü katta duyamamış olabilirim ama slogan atmayı sürdürmüş olabilirler. Sokakta sopalarla dolaşıyorlardı.

Kaftancıoğlu müdahale etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Kılıç'ı evinde ziyaret etti.

Aynı zamanda doktor olan Kaftancıoğlu, yaralanan Kılıç’a müdahale etti.

Polis saldırganı arıyor

Cemil Kılıç daha sonra evine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bulunan noktada güvenlik önlemleri aldı.

Polisin kaçan saldırganı arama çalışması sürüyor.