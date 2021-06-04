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    Irak'taki 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı

    Interpol tarafından aranan, Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da şafak operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 12:50
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    Irak'taki 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terr örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

    Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

    1700 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

    Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Irak taki Spyker  katliamının faili DEAŞ lı terörist Bolu da yakalandı #1

    Irak taki Spyker  katliamının faili DEAŞ lı terörist Bolu da yakalandı #2

    Irak taki Spyker  katliamının faili DEAŞ lı terörist Bolu da yakalandı #3

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