Isparta'da 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan babayı polis ikna etti

İHA
Gece saatlerinde Isparta'nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde, elinde cam parçası ile ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polislerin 1 saatlik çabasıyla baba ikna oldu
Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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