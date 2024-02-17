Isparta'da 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan babayı polis ikna etti Isparta'da 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

İHA

Gece saatlerinde Isparta'nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde, elinde cam parçası ile ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polislerin 1 saatlik çabasıyla baba ikna oldu

Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)