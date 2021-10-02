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- Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti
Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti
Bahçesinde yılan gören vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.
- İHA
- 02.10.2021 - 12:52
Isparta'ya bağlı Çünür Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde 2 metre boyunda yılan gördü.
Gördüğü yılanla sohbet eden adam o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.
O SÖZLER VİRAL OLDU
Videoda, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe”, “Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan” cümleler kurdu.
Bir süre sonra ortalıktan kaybolan yılanın yuvasına girmesiyle, geriye o anları paylaşan vatandaşın gülümseten konuşması kaldı.
Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti VİDEO