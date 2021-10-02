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    Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti

    Bahçesinde yılan gören vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 12:52
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    Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti

    Isparta'ya bağlı Çünür Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde 2 metre boyunda yılan gördü.

    Gördüğü yılanla sohbet eden adam o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

    O SÖZLER VİRAL OLDU

    Videoda, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe”, “Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan” cümleler kurdu.

    Bir süre sonra ortalıktan kaybolan yılanın yuvasına girmesiyle, geriye o anları paylaşan vatandaşın gülümseten konuşması kaldı.

    Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti VİDEO


    Isparta’da bahçesindeki yılanla sohbet eden adam gülümsetti #1

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