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    Isparta'da eski eşini tandırda yakan Emel'e, müebbet hapis istemi

    Boşandıktan sonra dini nikahla yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz’ı, tüfekle öldürdükten sonra cesedini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'ün, ömür boyu hapsi istendi.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 13:41
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    Isparta'da eski eşini tandırda yakan Emel'e, müebbet hapis istemi

    Isparta'nın Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı.

    Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı.

    Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı.

    TUTUKLANDI

    İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

    Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

    Isparta da eski eşini tandırda yakan Emel e, müebbet hapis istemi #1

    ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

    Mütalaasını veren savcı, Emel Gür’ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi.

    Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

    Isparta da eski eşini tandırda yakan Emel e, müebbet hapis istemi #2

    Isparta da eski eşini tandırda yakan Emel e, müebbet hapis istemi #3

    Isparta da eski eşini tandırda yakan Emel e, müebbet hapis istemi #4


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